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التطعيم بالحقن والاحتلام.. الإفتاء توضح ما يفطر وما لا يفطر في رمضان (صور)

11:29 م الإثنين 05 أبريل 2021
التطعيم بالحقن والاحتلام.. الإفتاء توضح ما يفطر وما لا يفطر في رمضان (صور)

أرشيفية

(مصراوي):

نشرت دار الإفتاء المصرية، 26 حكمًا لمفطرات رمضان، عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك".

وجاءت المفطرات وغير المفطرات كالتالي:

ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (1)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (3)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (5)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (6)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (7)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (8)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (9)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (10)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (11)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (12)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (13)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (14)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (15)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (16)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (17)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (4)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (19)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (22)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (23)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (24)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (25)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (26)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (20)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (21)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (18)ما يفطر وما لا يفطر في المفطرات في رمضان (2)

دار الإفتاء المصرية التطعيم بالحقن المفطرات في رمضان

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