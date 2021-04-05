التطعيم بالحقن والاحتلام.. الإفتاء توضح ما يفطر وما لا يفطر في رمضان (صور)
11:29 م الإثنين 05 أبريل 2021
(مصراوي):
نشرت دار الإفتاء المصرية، 26 حكمًا لمفطرات رمضان، عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك".
وجاءت المفطرات وغير المفطرات كالتالي:
الخبر التالى:"الأزهر للفتوى" يوضح حكم تلقي لقاح كورونا في نهار رمضان
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
204965
عدد المصابين
-
156219
عدد المتعافين
-
12163
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان