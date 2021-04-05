رئيس "شباب البرلمان" يكشف تفاصيل 3 محاور لإنقاذ الأندية الشعبية من الانهيار

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن لجنة الشباب ستسعى لحل مشكلات الأندية الشعبية من خلال 3 محاور رئيسية تساعد على إنقاذها من الانهيار والدفع بها إلى القمة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة اليوم الاثنين، لعدد من الأندية الرياضية في محافظة الإسكندرية منها نادي الاتحاد والأوليمبي، وستاد الإسكندرية، للوقوف علي المشكلات التي تواجههم.

وقال رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن المحاور الرئيسية تتمثل في الدور التشريعي من خلال إجراء تعديلات على قانون الرياضة لتعظيم موارد الأندية، لافتًا إلى أن اللجنة أعفت خلال دور الانعقاد الماضي، الأندية ومراكز الشباب، من فواتير المياة والكهرباء على أن تكون نسبة الإعفاء 75%.

وأشار إلى أن هناك أندية يتم التحصيل منها على تلك النسبة والبعض الآخر يدفع 50%، ما يتطلب من تلك الأندية أن تقاتل على دفع النسبة المحددة في القانون بـ75%.

كما يتضمن المحور الثاني، يتمثل في تفعيل الدور الرقابي والضغط على الحكومة في زيادة المخصصات المالية في الموازنة الجديدة لدعم الأندية الشعبية، لافتًا إلى أن اللجنة ستسعى خلال عرض ميزانية وزارة الشباب عليها لزيادة مخصصات دعم الأندية ومراكز الشباب.

وأكد أن المحور الثالث يتمثل في التواصل مع وزارة التخطيط لزيادة المخصصات المالية لصالح وزارة الشباب، حتى يتم توفير الاعتمادات اللازمة للأندية الشعبية، مشددًا على أن الأندية الجماهيرية لن تندثر وستستمر وسندفع بها في القمة.

وحول دور وزارة الشباب في دعم الأندية الشعبية، قال الدكتور محمد عبدالقادر، مساعد وزير الشباب، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب دائمًا يؤكد أننا جزء من صورة واحدة اسمها الاهتمام بالشباب والرياضة المصرية.

وأضاف أن ميزانية الوزارة تنقسم إلى جزئين، منها إعانة نشاط قيمته 500 مليون جنيه خاص بالإنشاءات وبند استثماري يتم صرفه من موازنة البرامج والآداء ومن الصعب التعديل فيه.