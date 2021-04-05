"35 ثم 20 درجة".. الأرصاد تغيرات سريعة وحادة في الطقس بداية من الثلاثاء
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(مصراوي):
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تغيرات سريعة وحادة في حالة الطقس، من حيث درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه يستمر ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء، موضحة أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 35 درجة مئوية.
كما قالت إنه من المتوقع أن ينتهي الأسبوع بانخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل 20 درجة مئوية على شمال البلاد.
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