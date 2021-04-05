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"النسر باصص يمين".. رياضة النواب تطالب باستبدال علم مصر باستاد الإسكندرية (صور)

09:40 م الإثنين 05 أبريل 2021
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كتب- نشأت علي:

كشف النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خطأ اتجاه رأس النسر على علم مصر المعلق في قاعة اجتماع اللجنة باستاد الإسكندرية، وظهوره معكوسًا لينظر النسر ناحية اليمين بدلًا من اليسار.

وطلب الدكتور محمود حسين، رئيس وفد لجنة الشباب التي تزور المنشآت الرياضية في محافظة الإسكندرية، من رئيس هيئة استاد الإسكندرية سرعة استبدال العلم بآخر قائلًا: "وضعية النسر على العلم خطأ، واتجاه الرأس جهة اليمين ليست صحيحة.. يجب تدارك الأمر".

وفي سياق متصل تفقدت اللجنة عددًا من المنشآت داخل استاد الإسكندرية منها الصالة المغطاة، التي توقفت أعمال تطويرها منذ عام وهو ما رفع تكلفة ميزانياتها من 50 مليون جنيه إلى 80 مليون، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة إهدارًا للمال العام، يستوجب المحاسبة.

وشدد رئيس لجنة الشباب على أن ستاد الإسكندرية من أفضل الاستادات في مصر وأفريقيا، متعهدًا بالعمل على إدراج مبلغ الـ80 مليون جنيه التي تحتاجهم الصالة المغطاة في الموازنة الجديدة.

وضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة، النواب حسام غالي أمين سر اللجنة، ودرويش مرعي وحازم إمام ومحمد عمر وطارق السيد وولاء عبدالفتاح وخالد بدوي وهادية حسني وآية مدني ومحمود توشكى‫ وغادة علي وهادية منسي وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

خالد بدوي لجنة الشباب والرياضة استاد الإسكندرية مجلس النواب محمود حسين

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