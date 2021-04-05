أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي سفينة قناة السويس فيروس كورونا الدوري المصري عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

هل تأجير العقارات للبنوك حرام شرعًا؟ دار الإفتاء تجيب

09:10 م الإثنين 05 أبريل 2021
هل تأجير العقارات للبنوك حرام شرعًا؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

عقلت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على حكم تأجير عقار لبنك.

وقالت الدار: "ورد سؤال من أحد المتابعين مفاده أنه يمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل القيام بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟".

الجواب: "يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون)."

مضيفة: "الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119]".

دار الإفتاء المصرية تأجير العقارات فيسبوك البنوك

الخبر التالى:

"النسر باصص يمين".. رياضة النواب تطالب باستبدال علم مصر باستاد الإسكندرية (صور)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204965

    عدد المصابين

  • 156219

    عدد المتعافين

  • 12163

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النيابة تواصل التحقيق مع شاكوش و20 آخرين في افتتاح كافية بدون ترخيص

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا