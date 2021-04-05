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مدير عام اليونسكو في زيارة لمحافظة أسوان (صور)

08:12 م الإثنين 05 أبريل 2021
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(مصراوي):

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها أسوان، اليوم الاثنين، في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها لمصر بدعوة من وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية، والذي أقيم مساء أول أمس.

وشاركهم خلال الزيارة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان.

وخلال الزيارة تجول الوفد في معبد فيلة ومتحف النوبة، والسوق السياحية حيث تفقدوا أعمال التطوير التي تمت به، كما التقوا بمجموعة من أصحاب البازارات السياحية هناك.

جدير بالذكر أن مدير عام منظمة اليونسكو زارت منذ وصولها إلى مصر، عددًا من الأماكن الأثرية والسياحية منها القاهرة التاريخية وأهرامات الجيزة ومنطقة آثار سقارة، وقلعة قايتباي ومنطقة المرسي أبو العباس في الإسكندرية.

محافظة أسوان مدير عام اليونسكو خالد العناني أودري أزولاي منظمة اليونسكو المجلس الأعلى للآثار آثار أسوان متحف النوبة معبد فيلة الأماكن الأثرية

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