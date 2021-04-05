620 مشروعًا في 11 محافظة.. وزير التنمية المحلية يعرض نتائج المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

التضامن: 16 ألف أسرة استفادت من برامج التوعية بأضرار الإدمان في المناطق

كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ما حققته الحكومة في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، خلال ندوة مكتبة الإسكندرية "الصعيد يتغير" بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية والتي عقدت بأحد فنادق القاهرة.

وقال شعراوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت قد وجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة خلال عام 2019، حيث تم استهداف 143 تجمعًا ريفيًا في 11 محافظة من بينها 126 تجمعًا في محافظات الصعيد، حيث تم البدء في تنميتها ونهو الاعمال فيها خلال العام المالي 2019/2020.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولي تضمنت 628 مشروعًا من الخطة الاستثمارية، فضلًا عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة .

وأوضح شعراوي أن المرحلة الأولى ساهمت في تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 ألف م3/يوم الي 141 م3/يوم باستثمارات 128 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم تنفيذ 125 مشروعًا في مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه، فضلًا عن رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالي 319 مليون جنيه، كما تم إضافة 1100 فصل تعليمي جديدة تستوعب حوالي 44 ألف تلميذ وتطوير شامل لـ51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.

وتابع شعراوي: "تم رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالي 80 ألف مواطن، وتقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالي 117 ألف مستفيد، وتقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه وتنفيذ عدة برامج تدريب حرفي ساهمت في خلق 28 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير حوالي 330 الف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية".