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التنمية المحلية: تنفيذ 2500 مشروع في محافظتي قنا وسوهاج

07:57 م الإثنين 05 أبريل 2021
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كتب-محمد نصار:

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال ندوة مكتبة الإسكندرية " الصعيد يتغير " بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور مصطفي الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية ، مؤكداً ان الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيًا بقرض من البنك الدولي ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا وبناء نموذج متكامل للتنمية يتم تعميمه على باقي المحافظات ، وأضاف شعراوي أن الوزارة بدأت التنفيذ الفعلي في سوهاج وقنا بداية من يناير 2018 ، وقد لاقي البرنامج نجاحا كبيرا كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا خلال العام الجاري .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه من خلال البرنامج يتم ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه في قطاعي دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ، وتحسين البنية الأساسية وحتى نهاية العام المالي 2019/2020 فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه فضلا عن حوالي 6.5 مليار جنيه خطة العام المالي الحالي.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها حتى نهاية العام المالي 2020/2019 بلغت حوالي 2575 مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، ومن المخطط ضخ استثمارات كبيرة لترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين.

وأكد شعراوي أن البرنامج ساهم في تخفيض معدلات الفقر بشكل ملحوظ في سوهاج وقنا، فضلا عن أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي استفاد من البرنامج حوالي 5.5 مليون مواطن ( 60% من مواطني سوهاج وقنا ) وأكثر من 3300 شركة ومؤسسة أعمال .

محمود شعراوي التنمية المحلية قنا سوهاج ندوة مكتبة الإسكندرية

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