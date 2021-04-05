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برلماني يحذر وزيرة الصحة من تداعيات الأوضاع المتردية بالوحدات الصحية بالإسكندرية

05:16 م الإثنين 05 أبريل 2021
برلماني يحذر وزيرة الصحة من تداعيات الأوضاع المتردية بالوحدات الصحية بالإسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

تقدم النائب السكندري محمود قاسم، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، أكد فيه أن الوحدة الصحية الواقعة بمنطقة أبيس العاشرة، وأيضًا الوحدة الصحية في منطقة أبيس الثامنة بمحافظة الإسكندرية غير مؤهلتين لعلاج المرضى داخل المنطقتَين.

وأضاف قاسم أن الوحدتَين الصحيتَين ليس بهما المستلزمات والمعدات الطبية المطلوبة، ولا توجد بهما وحدات طوارئ أو جراحة، إضافة إلى العجز الشديد بهما في الأطباء، مؤكدًا أن هناك المئات من آلاف المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وطالب النائب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بأن تقوم بزيارة مفاجئة لهاتين الوحدتَين، لترى بنفسها الأوضاع المتردية داخل الوحدتَين، مؤكدًا أن هناك أيضًا العشرات من الوحدات الصحية داخل نطاق محافظة الإسكندرية تعاني مشكلات وأزمات متعددة، مثل هاتين الوحدتين.

وحذر قاسم من استمرار الأوضاع المتردية داخل الوحدات الصحية في المناطق الريفية والنائية على مستوى محافظة الإسكندرية، معتبراً ذلك الأمر إهدارًا للمال العام يجب محاكمة المتسبب فيه، حسب كلامه.

هالة زايد النائب السكندري محمود قاسم وزيرة الصحة الوحدات الصحية

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