موكب المومياوات الملكية.. هل سيتم تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟ مسئول بالتعليم يجيب

كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، حقيقة تدريس اللغة الهيروغليفية في مناهج الصف الرابع الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل.

وقال شلبي، في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم تدريس بعضا من الرموز الفرعونية والهيروغليفية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وليس الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن خطة تطوير المناهج لرفع الوعي السياحي والأثري عند الطلاب، موضحة أنه تم اختيار ٤ رموز للحضارة الفرعونية الهيروغليفية، لتعليم الطلاب كيف تم نقل تاريخ الحضارة الفرعونية إلى اللغة العربية، وكيف تواصلت الحضارة القديمة معنا وكيف سجلت الحضارة الفرعونية القديمة.

وعن إمكانية استكمال تدريس الرموز الفرعونية لباقي الصفوف الدراسية، أوضحت مدير تطوير المناهج، إن تدريس الرموز الفرعونية في الصف الخامس الإبتدائي يتوفف على مخرجات التعليم المرجوة من تطوير المناهج.

ولفتت شلبي إلى أن تطوير المناهج المصرية الجديدة من رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي وقد تمتد إلى الصفوف الأعلى، تهتم برفع الوعي الأثري والسياحي، من خلال تدريس المعالم الأثرية والتاريخية للطلاب

وأكدت مدير مركز تطوير المناهج، أن المناهج المصرية تهتم بجميع الحضارات المصرية القديمة الفرعونية والقبطية والإسلامية والرومانية.