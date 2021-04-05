مغلق من 2014.. تفاصيل تفقد وفد برلماني مستشفى دار السلام بسوهاج

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد من مجلس النواب، يضم لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، مستشفى دار السلام المركزي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، المغلق تحت الإحلال والتجديد.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج، إن هذا المشروع يتعلق بمستشفى دار السلام المركزي، المغلق تحت الإحلال والتجديد، منذ شهر سبتمبر 2014.

وأوضح رضوان أنه في البداية تم تسليم المشروع لشركة "عبيد جروب"؛ ولكن لم تستوفِ حجم الأعمال اللازم، وعند العرض مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء افتتاح محور جرجا- دار السلام، تم سحب الأعمال وإسنادها إلى شركة "نيو فارم"، والتي قامت بتنفيذ 70% من الأعمال، ثم حدث تأثر، وتم سحب الأعمال وإسنادها إلى شركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهرًا.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مشروع المستشفى يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ على مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبنى بالكامل 25 ألفًا و200 متر.

وقال رضوان إن مستشفى دار السلام المركزي دخل منظومة التأمين الصحي الشامل، ويخدم 7 مراكز؛ منهم 5 بمحافظات سوهاج، هي (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم)، ومركزان بمحافظة قنا؛ هما (أبو تشت، نجع حمادي).

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ضرورة للانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزي؛ لتخفيف المعاناة عن الأهالي.

وأشاد حمودة بحجم مباني وسعة المستشفى والتي تضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، بالإضافة إلى دخولها في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز؛ بينها مركزان في محافظة قنا، حيث تقع في المنطقة الحدودية بين محافظتي قنا وسوهاج.

والتقى وفد مجلس النواب، خلال الجولة التفقدية، عددًا من الأهالي، الذين طالبوا بسرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المستشفى المغلق منذ سنوات، مما يتسبب في معاناة كبيرة للمرضي؛ وهو ما يضطرهم إلى التوجه في مسافات بعيدة وطويلة إلى سوهاج أو محافظة قنا؛ لتلقي العلاج.

ويرأس الوفد البرلماني النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبان إيهاب منصور وطارق شكري، وكيلا اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.