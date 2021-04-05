موكب المومياوات الملكية.. كيف اهتمت وسائل الإعلام العالمية؟

الحكومة: مصر تصبح نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية-

كتب- مصراوي:

أشادت وسائل الإعلام العالمية المختلفة من صحف وقنوات تلفزيونية ووكالات أنباء بما قدمته مصر أول أمس من عرض تاريخي أبهر العالم أجمع في موكب مهيب ينقل ٢٢ مومياء لملوك وملكات مصر، والذي وصفوه بأنه خطوة هامة في إبراز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية. بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الآثار والسياحة.

كما تصدر الحدث مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة "فيسبوك"، و" تويتر" و "إنستجرام"، وتابعه بشغف أكثر من 400 قناة تلفزيونية دولية وكبريات الصحف ووسائل الإعلام، منذ بدء الإعلان عن الحدث والاستعدادات التي اتخذتها الدولة المصرية لنقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير حتى وصولهم إلى مقرهم الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وبحسب البيان، وصفه العديد من متابعي الحدث من المواطنين حول العالم بأنه الحدث الأسطوري لهذا العام ويعتبر حملة تسويقية ودعائية للسياحة في مصر لم تحدث من قبل، حيث أن الموكب بكافة تفاصيله يستحق جائزة الأوسكار، لأنه قدم أجمل وأبهر العروض والرقصات والملابس والموسيقى الفرعونية والتي تليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

وذكر البيان، أن من بين هذه الوسائل الأجنبية صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، وسي أن أن الأمريكية، والديلي تلجراف البريطانية، إن اتش كيه اليابانية، وصحيفة النيويورك تايمز، ووكالات الأنباء الصينية منها شينخوا، وهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى وغيرها من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأكد أن من أشاروا إلى أن القاهرة بل وأى مدينة أخرى لم تشهد من قبل مثل هذا الحدث الذين وصفوه بالتاريخي، وأن الحفل مصمم بحرفية ولم يترك أي شيء للصدفة.

كما وصفوه بأنه كما لو كان "حبكة درامية"،

وأوضحوا أن موكب المومياوات الذي شهده العالم جاء ليسلط الضوء على الاقتصاد والمجتمع المصري وعودة السياحة إلى القاهرة بعد أزمة كورونا، كما أكدوا أنه جزء من جهود مصر لإحياء صناعة السياحة.

وتناولت هذه الوسائل فى تغطياتها، تفاصيل الرحلة الذهبية وافتتاح متحف الحضارة المقر الأخير للمومياوات، وأن موكب المومياوات الملكية من أهم عوامل الجذب لمصر خلال الفترة المقبلة.