الحكومة تعترض على لفظ "ترقيع القوانين" بمجلس الشيوخ
كتب- نشأت علي:
اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على لفظ "ترقيع القوانين" والذي جاء على لسان النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين.
واعترض النائب أبو النجا المحرزي، على مشروع التعديل، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة "ترقيع للقوانين".
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، قائلا: "الحكومة لا ترقع قوانين"، موضحا أن السياسة التشريعية تقوم على تقديم التعديل في حالة الحاجة إليه، أما إذا تطلب الأمر تعديلا كاملا فيتم تقديم مشروع قانون متكامل. واستكمال وزير شئون المجالس النيابية: ليس معنى تعديل عدد من المواد في أي قانون من القوانين أن هناك "ترقيع".
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