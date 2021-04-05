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مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من الضرائب والرسوم

02:55 م الإثنين 05 أبريل 2021
مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من الضرائب والرسوم

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتنص المادة: 10 تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.

وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.​

مجلس الشيوخ صندوق الوقف الخيري الضرائب عبد الوهاب عبد الرازق

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