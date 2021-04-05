موكب المومياوات الملكية.. قبول ترشيح المتحف المصري ضمن القائمة المؤقتة للتراث العالمي

كتب- محمد نصار:

وافقت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(اليونسكو) على ترشيح المتحف المصري بالتحرير؛ لتسجيله على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي المصرية، كممتلك ثقافي يعبر عن تراث إنساني بما يحويه من قيم معمارية وتاريخية وعلمية وثقافية طبقا للمعيار الرابع والسادس لتسجيل مواقع التراث العالمي.

وذكرت صفحة ملف المتحف على الموقع الرسمي للجنة التراث العالمي باليونسكو، أن الوفد الدائم المصري باليونسكو أضاف في فبراير الماضى ملف ترشيح تسجيل مبنى المتحف المصري بالقاهرة على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي المصرية.

وأشارت إلى أن المتحف المصري بالتحرير يعد عملا معماريا استثنائيا قام عليه المعماري الفرنسي مارسيل دورنون الذي شيده على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية، مع الحفاظ على الطابع المصري كمصدر للهوية الثقافية المصرية، كما حاز المتحف المصري على مكانة كبيرة خاصة بين الأفلام الوثائقية والسينمائية العالمية كمصدر للتراث الحي.