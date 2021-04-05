مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط إدارة أموال صندوق الوقف الخيري

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بأعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين

به.

كما جاءت بنص مشروع القانون المقدم من اللجنة مع إضافة تعديل فى فقرتها الأخيرة. وتنص المادة 11 كما وافق عليها المجلس كالتالى:

يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام

الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة المعمول بها فى الدولة.