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25% خصما لـ "الكاش".. طرق وضوابط سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء

01:18 م الإثنين 05 أبريل 2021
25% خصما لـ "الكاش".. طرق وضوابط سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

انتهت مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوم 31 مارس الماضي، لتكون المهلة الأخيرة في عملية التصالح وفق القانون.

وتواصل اللجان المختصة المشكلة وفق لنصوص قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فرز طلبات التصالح المقدمة من أجل البت فيها بقبولها أو رفضها.

وفي حالة قبول طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، سيتم استكمال باقي مبلغ التصالح النهائي بعد خصم قيمة رسوم جدية التصالح التي دفعها المواطن عند تقديم الطلب والتي تراوحت من 25% وحتى 40%.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح خصم يصل لـ 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال السداد الفوري "كاش".

وأتاح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية.

وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.

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