من "التجمع" إلى "6 أكتوبر".. الوزير ووفد "نقل النواب" يتفقدان توسعات الدائري

كتب- مصراوي:

تفقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بصحبة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، توسعات الطريق الدائري، من "التجمع إلى 6 أكتوبر"؛ وبخاصة كوبر النيل على محور المنيب، ومحور ترعة الزمر، والدائري أعلى ميدان لبنان، والوراق، ومحور روض الفرج، وقليوب، وأيضًا توسعات الأوتوستراد مع الدائري، وتهدف التوسعات إلى وجود سيولة مرورية.

وقال رئيس لجنة النقل بالبرلمان إن ما رأيناه اليوم هو نهضة حقيقية في مجال النقل في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينفذها الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن اللجنة مهتمة بمتابعة ما تقوم به الدولة في مجال النقل، مؤكدًا أنه عبور حقيقي للجمهورية الثالثة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إننا جميعًا نرى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير قطاع النقل البري والبحري، مؤكدًا أن هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية، بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة، من مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل، وأيضًا تشجيع المستثمرين.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات، ويخلق كل أشكال التعامل مع العالم؛ بما يدعم الصناعة والتجارة، مشيدًا بتقدم مصر 90 مركزًا في التنافسية العالمية في مجال الطرق واحتلالها المركز 28، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود الجبارة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق للمواطن حياة كريمة وأيضًا جهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بأن قطاع النقل من أهم القطاعات التي يتم الاستثمار بها، وذلك في ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ولذلك تسعى الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر؛ لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية في كل قطاعات الدولة.

وتواصل وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري تنفيذ أعمال تطوير وإنشاء العديد من الطرق والمحاور والتوسعات على مستوى الجمهورية؛ ومنها توسعات الطريق الدائري، والتي من بينها توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل، وتشمل أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل، ليصبح 8 حارات بكل اتجاه، بدلًا من 4 حارات؛ حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا، إلى جانب الكوبري الحالي ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة.

وبالنسبة إلى أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد؛ تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.