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بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة صندوق الوقف الخيري

11:46 ص الإثنين 05 أبريل 2021
بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة صندوق الوقف الخيري

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، حيث من المقرر أن يتم استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيري.

يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس أمس من الموافقة على 5 مواد من مشروع القانون.

ووافق المجلس على نص المادة الأولى على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق صندوق الوقف الخيري مجلس النواب

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