يخدم سكان القاهرة الجديدة ومدينة نصر.. 10 معلومات عن محور الفردوس قبل افتتاحه خلال أيام

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع محور الفردوس قبل بداية شهر رمضان المبارك، وذلك لحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار محور الفردوس.

ويرصد مصراوي أبرز 10 معلومات عن محور الفردوس والتي جاءت كالتالي:-

1- طول المحور 8.6 كم وعرضه من 3 إلى 4 حارات مرورية بكل اتجاه.

2- يتم إنشاؤه بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه.

3- يساهم المحور في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة وكل من الطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر.

4- يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد.

5- يمر ويتقاطع سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس وأسفل كوبرى الفردوس.

6- المحور على بعد نحو 300 متر من مقابر المماليك.

7 - يمر بطريق صلاح سالم ثم محور الأوتوستراد وماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بآخر شارع الطيران.

8- يمتد حتى كوبرى إعمار وامتداد محور المشير ماراً بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعًا علويًا فوق كوبرى امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.

9- يمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعًا مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، وماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.

10- تم إنشاء سور خارجي للمقابر بطول المحور عقب التوسعة مع الحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة.