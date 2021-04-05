برلماني: اشتراطات البناء الجديدة هدفها الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن منظومة البناء تعاني إرث فساد كبير على مدار العقود السابقة، والذي تمثل في ظهور العشوائيات والعقارات المخالفة.

ولفت الشرقاوي إلى أن القيادة السياسية أولت عناية بالغة لمواجهة كل هذه المخالفات؛ بهدف ضبط المنظومة وإعادة هيكلتها وتصحيح مسارها، من خلال وضع آليات واشتراطات بنائية جديدة، هدفها الأول والأخير الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وأضاف الشرقاوي، في بيان له اليوم الإثنين، أنه يجب وضع خطوات تضع حدًّا لخلل المحليات، والذي تترتب عليه مخالفات فساد؛ منها البناء المخالف الذي يهدد حياة المواطنين، مؤكدًا ضرورة توحيد المسؤولية في جهة واحدة حتى لا يؤدي التشابك إلى عدم مواجهة المخالفات.

وطالب النائب بضرورة تعظيم موارد قطاع التفتيش، ونزول لجان متابعة مستمرة بالأحياء، وتفعيل دورها الرقابي مع إعطائها صلاحيات في التعامل المباشر مع تلك المخالفات، بالإضافة إلى إنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى، فضلًا عن إنشاء غرفة طوارئ عاجلة بكل حي أو مركز أو مدينة؛ للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن حوادث انهيار العقارات ستنتهي حال تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة نقل مصانع الاقتصاد غير الرسمي والمعروفة بمصانع "بير السلم" إلى المناطق الصناعية وتقنين أوضاعها.