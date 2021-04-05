أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الأرصاد تحدد ذروة الموجة الحارة.. وتكشف احتمالية عودة الطقس لـ20 درجة

11:13 ص الإثنين 05 أبريل 2021
الأرصاد تحدد ذروة الموجة الحارة.. وتكشف احتمالية عودة الطقس لـ20 درجة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من الطبيعي أن تتعرض البلاد لموجة حارة جديدة، خلال فصل الربيع، وهذه الموجة الحارة بدأت أمس الأحد، وهي مستمرة حتى نهاية الأسبوع، لكن ذروة الارتفاع ستكون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء؛ حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 34 و35 درجة.

وأوضحت أنه بداية من يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة في التراجع بشكل تدريجي، لكن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون طفيفا حيث تعود الحرارة لـ26 و25 درجة، وهذا حول المعدلات الطبيعية، لافته إلى أن الحرارة لن تتراجع لـ20 درجة مرة أخرى.

ونصحت شاكر المواطنين بتخفيف الملابس بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الموجة الحارة، يصاحبها أتربة عالقة في الهواء خاصة على الطرق الصحراوية.

وأشارت إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، تؤثر برياح جنوبية شرقية، لكن بعد ذلك نعود لتأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

الخبر التالى:

المفتي: تعذيب الحيوان وسوء معاملته ومنع الطعام والشراب عنه أحد أسباب دخول النار
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204965

    عدد المصابين

  • 156219

    عدد المتعافين

  • 12163

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:آخر كلام.. تعرف على ضوابط تقييم طلاب الصف الأول والثاني الثانوي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا