الأرصاد تحدد ذروة الموجة الحارة.. وتكشف احتمالية عودة الطقس لـ20 درجة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من الطبيعي أن تتعرض البلاد لموجة حارة جديدة، خلال فصل الربيع، وهذه الموجة الحارة بدأت أمس الأحد، وهي مستمرة حتى نهاية الأسبوع، لكن ذروة الارتفاع ستكون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء؛ حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 34 و35 درجة.

وأوضحت أنه بداية من يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة في التراجع بشكل تدريجي، لكن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون طفيفا حيث تعود الحرارة لـ26 و25 درجة، وهذا حول المعدلات الطبيعية، لافته إلى أن الحرارة لن تتراجع لـ20 درجة مرة أخرى.

ونصحت شاكر المواطنين بتخفيف الملابس بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الموجة الحارة، يصاحبها أتربة عالقة في الهواء خاصة على الطرق الصحراوية.

وأشارت إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، تؤثر برياح جنوبية شرقية، لكن بعد ذلك نعود لتأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا.