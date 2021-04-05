برلمانية: التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد يبهر الجميع

زارت الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مع وفد من اللجنة مدينة بورسعيد، بهدف تقييم الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحى الشامل.

وكان فى استقبال اللجنة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورؤساء هيئات الرعاية، وهيئة الاعتماد والجودة/ وممثلى هيئة التأمين الصحى الشامل.

وأجرى الوفد زيارة للعديد من المستشفيات والوحدات التى أبهرت اللجنة بإمكانياتها العالية، وأوضحت النائبة أن التأمين الصحى فى المدينة أبهر الجميع.



وقام أعضاء اللجنة كلا على حسب تخصصه بعمل تقييم والخروج بتوصيات لرفع كفاءة المنظومة والسماع لبعض شكاوى المرضى.

وشرح الغضبان، لأعضاء اللجنة المجهودات المبذولة لإظهار مدينة بورسعيد كمدينة سياحية ذو طابع مختلف عن باقى المدن والمحافظات.​