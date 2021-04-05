حدث ليلاً| تطورات سد النهضة ووقف مسلسل الملك.. وأبرز قرارات "التعليم" الجديدة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

40 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 333 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 156219 حالة حتى اليوم.

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في اتصال مع الملك عبدالله.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر حكومة وشعبًا مع الأردن

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

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"فرصة أخيرة".. شكري يتحدث عن آمال مصر في مفاوضات سد النهضة بالكونغو

يشارك سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الاجتماعات التي تعقد في كينشاسا خلال يومي الأحد والاثنين 4 و5 إبريل 2021 بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

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السيسي: لدينا نية صادقة في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

استقبل الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي، سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عقب افتتاح الاجتماعات الجارية في كينشاسا حول مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

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الامتحانات والحضور وأيام الغياب.. أبرز قرارات "التعليم" الجديدة لاستكمال الترم الثاني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات الأحد، بشأن استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، خلال شهر رمضان المبارك.

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رئيس الشركة المنظمة لحفل موكب المومياوات الملكية: الفنانين الذين شاركوا متطوعين

عبر محمد السعدى، الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة لحفل نقل موكب المومياوات الملكية، عن سعادته بهذا العرض الكبير، موجهًا الشكر لكل أفراد العمل الذين قاموا بنقل المومياوات من من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة.

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مصطفى الفقي: موكب نقل المومياوات يؤكد أن مصر دولة فريدة في العالم

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة يؤكد أن مصر دولة فريدة ولا نظير لها في العالم.

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"تخبط في الموقف الإثيوبي".. عمرو أديب عن مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الكونغولية

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الموقف الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة والتي استأنفت اليوم في العاصمة الكونغولية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

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أول تعليق من المراجع التاريخي لمسلسل "الملك" بعد قرار إيقافه

علّق الباحث والمؤرخ أحمد السنوسي، المراجع التاريخي لمسلسل "الملك" على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوقف العمل وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان 2021.

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وزير السياحة عن احتفالية نقل المومياوات: "كنا أهم خبر في العالم"

عبر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية إزاء موكب نقل المومياوات إلى متحف الحضارة مساء أمس، قائلا :"إحنا كنا أهم خبر في العالم إمبارح بالليل، والعالم كله بيتكلم علينا".

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لبنان: عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت ينظمون وقفة للمطالبة بكشف نتائج التحقيقات

نظم تجمع لأسر ضحايا حادث انفجار ميناء بيروت البحري، وقفة احتجاجية أمام أحد المداخل الرئيسية للميناء بالعاصمة اللبنانية، للمطالبة بكشف ما جرى التوصل إليه حتى الآن من نتائج في التحقيقات القضائية المتعلقة بأسباب الانفجار، معربين عن دعمهم للقاضي المكلف بإجراء التحقيق في القضية وأي خطوة قد يتخذها في سبيل كشف الحقيقة.

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجدد التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل

جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي التأكيد على التزام المجلس بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

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