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​​الأمم العظيمة لا تجنح.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بجهود تعويم السفينة وعظمة نقل المومياوات

05:00 ص الإثنين 05 أبريل 2021
​​الأمم العظيمة لا تجنح.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بجهود تعويم السفينة وعظمة نقل المومياوات

النائب عبدالمنعم سعيد

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية قادرة على النهوض رغم أية أزمات قد تمر بها.

وأضاف سعيد، تعقيبًا على نجاح قناة السويس في تعويم السفينة البنمية بعد جنوحها في مياه القناة، خلال بيان له اليوم الأحد، أن السفن يمكن أن تجنح؛ ولكن الأمم العظيمة لا تجنح.

وتابع النائب: "جهود مصر في تعويم السفينة في هذا الوقت القياسي يؤكد أننا أمام مسيرة حقيقية لدولة قادرة على تخطي الصعاب".

وأشاد الدكتور عبدالمنعم سعيد بحالة الإبهار التي قدمتها مصر للعالم بأثره في حفل نقل المومياوات المصرية، قائلًا: نحن نقدم عملًا فنيًّا وجماليًّا للساحة الدولية، وهناك إشادات عالمية منذ أمس بتنظيم الحفل.

مجلس الشيوخ نقل المومياوات الأمم العظيمة عبدالمنعم سعيد
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