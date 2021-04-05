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​​"رياضة النواب" تطالب بتعميم معارض الأسر المنتجة في مراكز الشباب

01:13 ص الإثنين 05 أبريل 2021
​​"رياضة النواب" تطالب بتعميم معارض الأسر المنتجة في مراكز الشباب

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مراكز شباب بهيج والعامرية وبرج العرب القديمة في الإسكندرية، واستمعت لمطالب أعضاء مجلس الإدارات للتعرف على مشكلاتهم.

وأبدى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إعجابه بتنظم مركز شباب العامرية، لمعارض للأسر المنتجة داخل المركز، مطالبًا بتعميم تلك الفكرة في مختلف مراكز الشباب، لتحقيق ربح للسيدات اللاتي تعرضن منتجاتهن.

كما طالب رئيس لجنة الشباب، بتوعية المشاركين في تلك المعارض بالتيسيرات التي تقدمها الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال البنوك، حتى يتمكنوا من توسيع الأنشطة الخاصة بهم.

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن المرأة المصرية حصلت على حقوق غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يتطلب من الجميع السير على خطى الرئيس فيما يتعلق بالاهتمام بالمرأة.

كما تفقدت اللجنة مركز شباب بهيج، حيث أشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة، لإظهار المركز بصورة مشرفة، حيث نقل المواطنين لأعضاء اللجنة توجيه شكرهم لوزير الشباب والرياضة على تلك الجهود المبذولة في تطوير مركز شباب بهيج.

ووجّه النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، مسئولي الوزارة الذين شاركوا في الجولة بإرسال شكر الأهالي وشكر اللجنة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، قائلًا: "حالة الرضا التي عبر عنها الأهالي تدل على تفاني الوزير والوزارة في آداء عملهم".

كما تفقدت اللجنة مركز شباب برج العرب القديم، وتم الاستماع للمشكلات التي تواجه أعضاء المركز والتي تمثلت في تأخر أعمال استكمال المنشآت، حيث يوجد في المركز حمام سباحة غير مؤهل فضلًا عن توقف الأعمال في ملعب كرة القدم الرئيسي.

مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة معارض الأسر المنتجة مراكز الشباب

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