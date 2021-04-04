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​مطور عقاري: زيادة الأسعار 10%.. ومبادرة الـ3% تملِّك المواطنين بقيمة الإيجار

11:34 م الأحد 04 أبريل 2021
​مطور عقاري: زيادة الأسعار 10%.. ومبادرة الـ3% تملِّك المواطنين بقيمة الإيجار

وحدات سكنية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة "تبارك للتطوير العقاري"، إن السوق العقارية خلال الربع الأول من 2021 تشهد حالة من الرواج الكبير مقارنة بالعام الماضي مع بداية انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الشرباني، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات بنسب 5 إلى 10% خلال العام الجاري، وهذه الزيادة طبيعية جدًّا، لافتًا إلى أنه يوجد طلب حقيقي على شراء العقار في الوقت الحالي.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للتطوير العقاري: "مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة، ستعمل على تنشيط القطاع العقاري بشكل كبير؛ حيث ستسرع من دورة رأس المال لدى المطورين العقاريين، وبالتالي ينعكس على تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها.

وأوضح الشرباني أن المبادرة الجديدة ستمكن راغبي الحصول على وحدة سكنية تملكها بقيمة الإيجار؛ فوصول الفائدة على قرض التمويل العقاري إلى 3% أمر غير مسبوق.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "تبارك للتطوير العقاري" أن حجم الاستثمارات المستهدف خلال العام الجاري يبلغ مليار جنيه؛ حيث يمكن تغيير حجم الاستثمار وفقًا لحالة القطاع وما يشهده من تغيرات في ظل وجود فيروس كورونا.

وحدات سكنية شركة تبارك للتطوير العقاري السوق العقارية قيمة الإيجارات

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