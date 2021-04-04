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عمارة وثقافة وفكر.. وزير الأوقاف: "مصر السيسي" تضيف بصمتها في مختلف المجالات

10:56 م الأحد 04 أبريل 2021
عمارة وثقافة وفكر.. وزير الأوقاف: "مصر السيسي" تضيف بصمتها في مختلف المجالات

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تاريخنا المصري عظيم وباهر ومشرف، حضارةً وأخلاقًا وقيمًا وصروحًا عظيمة، عبر عصوره وأجياله المتلاحقة، بناها جيل إثر جيل فأجيال متعاقبة، بالجهد والعرق وحافظوا عليها بالروح والدم.

وأضاف جمعة، في بيان له اليوم الأحد: "ها هي مصر السيسي تضيف لمستها وبصمتها في مختلف المجالات والميادين، عمارةً وثقافًة وفكرًا وبناءً للإنسان المصري، تُعنى بتاريخها وحاضرها وتنظر بقوة وتخطط لمستقبل أبنائها والأجيال القادمة بإذن الله تعالى".

وتابع وزير الأوقاف:"لم تنسَ مصر يومًا عظمة تاريخها، ولم تغفل قط عن واقعها ومستقبلها، تضيف كل يوم لبنة إلى لبناته القوية المتجذرة في أعماق التاريخ، وتضع لمستها وبصمتها وترسم لوحة عظيمة على لوحاته العريقة الباهرة".

وأردف جمعة: "علينا أن نستلهم من هذه الحضارة روح الجد والاجتهاد والمثابرة، وأن نجعل من ذلك كله وسيلة لتعزيز روح الولاء والانتماء لوطن عظيم وتاريخ مجيد، وإصرارًا على مواصلة هذه المسيرة العظيمة لهذا الوطن العظيم ليتبوأ المكانة التي تليق به بين الأمم كما كان دائمًا، وتحيا مصر التي نفخر ونشرف بانتمائنا إليها وكوننا من أبنائها".

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيسي

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