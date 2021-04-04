"العالمي للتسامح والسلام": اختيار موقع متحف الحضارة تجسيد لمعاني التسامح
كتب- مينا غالي:
تابع المجلس العالمي للتسامح والسالم برئاسة أحمد بن محمد الجروان، فعاليات نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء، إلى حيث مثواها الأخير في المتحف القومي للحضارة المصرية، وسط احتفال تاريخي مهيب.
وأعرب الجروان عن سعادته بهذا الحدث العظيم، مؤكدًا أن اختيار مصر لموقع إنشاء المتحف، هو تأكيد صريح على تبنيها وسعيها الدائم لترسيخ مبادئ التسامح والسلام على مر العصور، مشيرًا إلى أن المتحف يقع في منطقة الفسطاط محاطًا بمسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة، والمعبد اليهودي القديم، مما يرسم لوحة تمثل إنسجاماً لمعاني السلام والمحبة.
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