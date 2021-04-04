أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"العالمي للتسامح والسلام": اختيار موقع متحف الحضارة تجسيد لمعاني التسامح

10:19 م الأحد 04 أبريل 2021
"العالمي للتسامح والسلام": اختيار موقع متحف الحضارة تجسيد لمعاني التسامح

أحمد بن محمد الجروان

كتب- مينا غالي:

تابع المجلس العالمي للتسامح والسالم برئاسة أحمد بن محمد الجروان، فعاليات نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء، إلى حيث مثواها الأخير في المتحف القومي للحضارة المصرية، وسط احتفال تاريخي مهيب.

وأعرب الجروان عن سعادته بهذا الحدث العظيم، مؤكدًا أن اختيار مصر لموقع إنشاء المتحف، هو تأكيد صريح على تبنيها وسعيها الدائم لترسيخ مبادئ التسامح والسلام على مر العصور، مشيرًا إلى أن المتحف يقع في منطقة الفسطاط محاطًا بمسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة، والمعبد اليهودي القديم، مما يرسم لوحة تمثل إنسجاماً لمعاني السلام والمحبة.

أحمد بن محمد الجروان المجلس العالمي للتسامح والسالم المتحف القومي للحضارة

الخبر التالى:

رئيس "القابضة للمياه" يتابع استعدادات استقبال موسم الصيف وشهر رمضان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رسميا.. إيقاف تصوير مسلسل "الملك أحمس"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا