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أتربة عالقة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين والقاهرة تسجل 31

10:02 م الأحد 04 أبريل 2021
أتربة عالقة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين والقاهرة تسجل 31

الطقس

كتب– أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الاثنين سيكون لطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد في فترات النهار.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنه يسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد وحتى الشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء، أنه تشهد البلاد الاثنين، وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

القاهرة: 31 – 16

الإسكندرية: 27 – 15

مطروح: 32 – 12

المنصورة: 31 – 16

العريش: 24 – 14

أسيوط: 34 – 17

أسوان: 35 – 17

شلاتين: 32 – 18

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