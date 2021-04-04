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الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين نائب لرئيس "المركزي للمحاسبات"

09:48 م الأحد 04 أبريل 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين نائب لرئيس "المركزي للمحاسبات"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 139 لسنة 2021 بتعيين المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد رجب، نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن يُعامل "الفيصل" المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث الراتب والمعاش.

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السيسي الجريدة الرسمية الجهاز المركزي للمحاسبات

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