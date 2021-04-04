شكاوى من الزحام بمراكز لقاحات كورونا.. والصحة تقرر مد ساعات العمل

كتب- أحمد جمعة:

9 ساعات كاملة قضاها السيد محمود بمركز طبي "عزيز عزت" بمنطقة إمبابة السبت الماضي، في سبيله للحصول على لقاح كورونا، ليخرج من تلك الرحلة "الشاقة" منتظرًا موعد حصوله على الجرعة الثانية، متمنياً أن تكون أخف وطأة من نظيرتها الأولى.

اشتكى "محمود" من الساعات الطويلة التي قضاها داخل المركز، والزحام عليه خاصة في الساعات الأولى، لكنه إيمانه بأهمية حصوله عليه كان دافعه لتحمل كل هذا الوقت: "عندي 65 سنة ومصاب بفيروس بي، بجانب الضغط، وأخاف أن أصاب بكورونا فيحدث تضاعف للأعراض وأدخل في دوامة صعبة".

كان محمود من بين قرابة 150 ألف مواطن حصلوا على لقاح كورونا داخل المراكز الطبية حتى اليوم الأحد.

لكنه أيضًا من بين العشرات الذين اشتكوا من التكدس داخل المراكز على مدار الأيام الماضية، مع توسع وزارة الصحة في حملة التطعيمات وإدخال فئات جديدة تشمل الشباب وصغار السن، بعدما اقتصر الأمر في الأسابيع الماضية على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب الأطقم الطبية.

يقول إن ممرضة تعاملت معه وأجرت له فحوصًا أولية، ثم سألته عن الأمراض التي يعاني منها، والأدوية التي يحصل عليها، وعقب ذلك وقع على استمارة (الموافقة المستنيرة)، وظلَّ هكذا حتى جاء دوره في التطعيم.

رفعت طه هو الآخر كان من بين الذين اشتكوا من ذلك. ذهب الرجل الخمسيني حسب موعده المحدد بالرسالة التي وصلته من وزارة الصحة، إلى مستشفى السنبلاوين بالدقهلية، لكنه عاد دون أن يحصل عليه.

يقول: "قدمت في الموقع واستنت دوري وكنت فاكر إن النظام زي ما شفنا في البداية داخل المراكز وعدد قليل، لكني تخوفت من الإصابة بكورونا وسط هذا العدد الكبير، أنا رايح أحمي نفسي من الإصابة مرجعش مصاب".

وأضاف: "لا يوجد تباعد ولا إجراءات احترازية كافية داخل المركز، الناس يتزاحمون للحصول على أسبقية للتطعيم، هذا الأمر مخيف في ظل عدم التنظيم الجيد".

ونشر عدد من المواطنين مقاطع مصوّرة من داخل مراكز الطبية، للازدحام، في حين كان منهم من أخبره المركز بالعودة في اليوم التالي بعد انتهاء العمل اليومي دون أن يحصلوا على التطعيم.

من ناحيته، قال مصدر بوزارة الصحة لمصراوي، إن الزحام يعود إلى موافقة الوزارة مؤخرًا على كم كبير من طلبات الحصول على اللقاح، بعد فتح مراكز جديدة واستقبال شحنات كبيرة من اللقاحات مؤخرًا.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة زيادة 200 مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها 40 مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح 339 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت منظومة تلقي اللقاحات تقوم في بادئ الأمر على 40 مركزًا فقط، ثم تمت زيادتها لـ139 مركزًا، مارس الماضي.

بدوره، قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام، إنه جرى مضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوي الجمهورية، مع زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من 9 صباحًا إلى 9 مساءً يوميًا، للتعامل مع كافة المواطنين داخل المراكز المختلفة.

وأوضح "مجاهد" أنه يتم التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا.

واستقبلت مصر 854 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" يوم الأربعاء الماضي، من بين 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار العام الجاري.

كما استقبلت 50 ألف جرعة من نفس اللقاح في يناير الماضي، إضافة لـ 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من المنتظر أن تستقبل البلاد نحو 4.5 مليون جرعة من لقاح "استرازينكا" خلال شهر مايو المقبل.