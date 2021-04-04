في اتصال مع الملك عبدالله.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر حكومة وشعبًا مع الأردن

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجددًا تضامن مصر التام حكومة وشعبًا مع الأردن، ومعربًا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها أخوه الملك عبدالله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

وأعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.