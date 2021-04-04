لعمل مشروعات صغيرة.. سعفان ومحافظ الأقصر يلتقيان العمالة العائدة من الخارج

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كتب- يوسف عفيفي:

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال الأقصر وقنا، ومنتصر محمد محمود مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها، لافتا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح.



ووجه سعفان، مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمتابعة مشروعات العائدين وتذليل العقبات أمامهم في الفترة المقبلة.

كما وجه الوزير المديرية بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة ، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة.

وأضاف الوزير، أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.