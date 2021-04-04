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إحباط تهريب 1400 قرص "ترامادول" مع راكب قادم من اليونان في مطار القاهرة

07:26 م الأحد 04 أبريل 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 1435 قرصًا من الترامادول المخدر، أخفاها راكب بين طيات ملابسه فور وصوله من اليونان، للعبور بها من الجمارك وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة إيجن اليونانية، اشتبه خالد شعبان رئيس قسم الجمارك في راكب أجنبي الجنسية، قادم من اليونان يحاول الخروج من صالة الوصول، وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمير محمود مأمور الجمارك بتفتيش حقائب الراكب، عُثر معه على 143 شريطًا بها 1435 قرصًا من الترامادول المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد علي مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار القاهرة الدولي ترامادول اليونان

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