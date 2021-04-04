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محافظ الإسكندرية لوفد النواب: "أول مرة أشوف لجنة شباب البرلمان كلها شباب بجد"

07:18 م الأحد 04 أبريل 2021
محافظ الإسكندرية لوفد النواب: "أول مرة أشوف لجنة شباب البرلمان كلها شباب بجد"

اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية

كتب- نشأت علي:

مازح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعضاء وفد لجنة الشباب بمجلس النواب، خلال لقاءه بهم في ديوان المحافظة، اليوم الأحد، قائلًا: "أول مرة أشوف لجنة شباب في البرلمان كلها شباب بجد".

وقال المحافظ خلال لقاءه بوفد البرلمان: "تعاملت في وقت سابق مع أكثر من لجنة شباب بالبرلمان، وكنت آلاحظ أن أعضاء اللجنة جميعهم من كبار السن"، معبرًا عن سعادته بزيارة اللجنة للمحافظة.

وأشاد المحافظ بالتعاون الكبير بين أعضاء لجنة الشباب من أجل تحقيق مصالح المواطنين، مطالبًا بسرعة حل مشكلة الصالة المغطاة في استاد الإسكندرية.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور محمود حسين، رئيس لحنة الشباب محافظ الإسكندرية درع مجلس النواب ودرع لجنة الشباب، كما أهدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية درعها لرئيس لجنة لشباب.

ويضم الوفد الذي ترأسه النانب محمود حسين، رئيس اللجنة، النائب حسام غالي أمين سر اللجنة، ودرويش مرعي وحازم إمام، محمد عمر، طارق السيد، وولاء عبدالفتاح، خالد بدوي، وهادية حسني، وآية مدني، والنائب محمود توشكى وغادة علي وهادية منسي وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

محمد الشريف الإسكندرية مجلس النواب

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