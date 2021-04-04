"إقبال غير متوقع".. "السياحة": 1600 زائر في أول أيام عمل لمتحف الحضارة

(مصراوي):

تصوير- أحمد جمعة:​

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه توافد منذ صباح اليوم الأحد، عدد كبير من الزائرين وصل إلى 800 زائر بالإضافة إلى 400 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزيون المصرية والعالمية من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وانجلترا وروسيا، لزيارة وتصوير قاعة العرض المركزي وبحيرة عين الصيرة التي يطل عليها متحف الحضارة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المتاحف.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن ذلك بعد افتتاح قاعتي المومياوات والعرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله لموكب المومياوات الملكية.

وأشارت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أنه تم أيضا بيع 600 تذكرة زيارة عن طريق منصة الحجز الإلكتروني التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار الأربعاء الماضي، في إطار خطتها لتيسير عملية حجز تذاكر دخول المتحف على الزائرين.

وتبلغ سعر تذكرة الزيارة للمصري 60 جنيهًا والطالب المصري 30 جنيهًا والزائر الأجنبي 200 جنيه والطالب الأجنبي 100 جنيه.

وتبدأ مواعيد زيارة المتحف من 9 صباحًا حتى ٥ مساء بالإضافة إلى فترة مسائية يوم الجمعة من 6 مساء وحتى 9 مساء.