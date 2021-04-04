مدير اليونسكو تزور القاهرة التاريخية وآثار سقارة وأهرامات الجيزة (صور)
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(مصراوي):
في إطار الزيارة الحالية التي تجريها أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو لمصر، تلبية لدعوة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية، زارت أزولاي والوفد المرافق لها القاهرة التاريخية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة، رافقهم خلالها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ففي القاهرة التاريخية زاروا شارع المعز ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق ومتحف الفن الاسلامي. أما في منطقة آثار سقارة زاروا مقبرة واحتي وأعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
أما في منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، حيث قاموا بجولة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.
وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة اليوم، وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.
جدير بالذكر أن مدير عام منظمة اليونسكو كانت قد زارت فور وصولها لمصر مساء أول أمس المتحف المصري بالتحرير.
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