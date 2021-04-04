أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

​"الوطنية للصحافة": غدًا انعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية لأول مرة منذ 3 سنوات

05:59 م الأحد 04 أبريل 2021
​"الوطنية للصحافة": غدًا انعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية لأول مرة منذ 3 سنوات

عبدالصادق الشوربجي

كتب- مينا غالي:

تبدأ غدًا الاثنين أعمال الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في أول انعقاد لها منذ ثلاث سنوات.

وقال عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الجمعيات التي ستبدأ أعمالها غدًا هي أول جمعيات يجري انعقادها تحت مظلة القانون 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة بمقر الهيئة، حيث توجد مؤسسات صحيفة لم تعتمد قوائمها المالية منذ عام 2013.

وأضاف أن الهيئة حريصة على تحفيز المؤسسات ومساعدتها في إنجاز القوائم المالية المتأخرة للوصول إلى اعتماد القوائم المالية بعد ذلك في مواعيدها المقررة قانونيًا.

وأكد الشوربجي أن اعتماد القوائم المالية بشكل منتظم يسهم في تفعيل الدور الرقابي على آداء المؤسسات الصحفية ماليًا وإداريًا ويساعد على تصحيح مساراتها دون تأخير خاصة مع إلزام المؤسسات بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى ان تشكيل الجمعيات يضم خبرات مالية وقانونية واقتصادية من خارج المؤسسات الصحفية إضافة إلى الأعضاء المنتخبين من المؤسسة، وهو ما يستهدف الاستفادة من هذه الخبرات المتنوعة بما ينعكس بصورة إيجابية على المؤسسات الصحفية القومية.

عبدالصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية

الخبر التالى:

مدير اليونسكو تزور القاهرة التاريخية وآثار سقارة وأهرامات الجيزة (صور)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحضور اختياري بشرط.. تعليمات جديدة من "التعليم" بشأن جداول الطلاب في رمضان (خطاب رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا