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"الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

04:49 م الأحد 04 أبريل 2021
"الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.

وتقضي المادة الأولى على إنشاء صندوق الوقف الخيري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وجاء نص المادة على النحو التالي:

ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ووافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون؛ حيث نصت المادة 2 على:

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.​

عبدالوهاب عبدالرازق صندوق الوقف الخيري مجلس الشيوخ

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