محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ الأعمال الجارية بمحاور خاتم المرسلين والزمر وترسا

كتب- أسامة علي:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة تنفيذ الأعمال الجارية بمحاور (خاتم المرسلين - الزمر - ترسا) بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى؛ للانتهاء منها خلال الجدول الزمني المحدد، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ حفاظًا على المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمحاور (خاتم المرسلين - الزمر - ترسا) وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير محاور الحركة المرورية مما سيسهم في إحداث طفرة مرورية بالمحافظة بشكل عام.

وتفقد راشد شارعي خاتم المرسلين وترعة الزمر وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مسار محور أنور السادات وتوسعة كوبري ترسا في حيي العمرانية والطالبية، كما تابع أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين بدءًا من ترعة الزمر وحتى كوبري ترسا، وذلك بعد إزالة كافة التعديات المتواجدة على خط التنظيم لكي يصل عرض الشارع لـ 40 مترًا؛ لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة خلال الفترة المقبلة لذلك الشريان المروري.

وكلف المحافظ بإجراء رفع مساحي للشارع على الطبيعة ليتأكد بذاته من تنفيذ المساحة المحددة، مشددًا على الاستعانة بالتخطيط العمراني وجهاز شبكات المرافق لإجراء رفع مساحي للشارع بالكامل للتأكد من تنفيذ خط التنظيم وذلك قبل بدء أعمال الرصف لضمان تنفيذ المساحات المحددة وتوحيد مساحات أرصفة المشاة بطول الشارع وألا يقل عرضها عن 2 مترًا لضمان سير المشاه في حرم آمن.

ووجه راشد، حي العمرانية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من نقل جميع غرف وأكشاك الكهرباء المتعارضة مع أعمال التطوير.

وتفقد نسب التنفيذ الحالية لمسار محور ترسا (أنور السادات) وتوسعة الكوبري، موجهًا حي الطالبية بسرعة بحث الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة وحلها، مشيرًا إلى أن مصلحة المواطنين فوق أي اعتبار.​