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رفع الجلسة العامة لـ "الشيوخ" بعد الموافقة على 5 مواد بقانون صندوق الوقف الخيري

04:18 م الأحد 04 أبريل 2021
رفع الجلسة العامة لـ "الشيوخ" بعد الموافقة على 5 مواد بقانون صندوق الوقف الخيري

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 5 مواد من مشروع قانون الوقف الخيري المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس المناقشات في الجلسة العامة صباح الاثنين.

ووفق القانون ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.​

عبدالوهاب عبدالرازق صندوق الوقف الخيري مجلس الشيوخ

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