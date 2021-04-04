رفع الجلسة العامة لـ "الشيوخ" بعد الموافقة على 5 مواد بقانون صندوق الوقف الخيري

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 5 مواد من مشروع قانون الوقف الخيري المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس المناقشات في الجلسة العامة صباح الاثنين.

ووفق القانون ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.​