يرتقي بالأداء البرلماني.. "مصر للدراسات الاقتصادية" يثمن دور مساعدي النواب ويلقي الضوء على احتياجاتهم

كتب- مصراوي:

عقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، اليوم الأحد، حلقة نقاشية بالتعاون مع مركز المشروع المصري للسياسات والدراسات الاستراتيجية، حول مدى تأثير مساعدي النواب في الارتقاء بالعمل البرلماني، في إطار توضيح دور مساعدي النواب، بالإضافة إلى الدور المأمول منهم خلال الفترة القادمة.

حضر الحلقة النقاشية اللواء عاصم جنيدي، مدير مركز المعلومات بمجلس النواب السابق، والنائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب السابق، إلى جانب مساعدي النواب بمجلسَي النواب والشيوخ، والذين يمثلون خمسة وعشرين نائبًا بالمجلسَين.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الهدف من الحلقة النقاشية هو تطوير حالة الحوار بين مساعدي النواب ونقل الخبرات؛ لتحقيق أقصى استفادة علمية وتنفيذية تمكنهم من الارتقاء بالأداء البرلماني، وبالتالي أداء النواب داخل البرلمان.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن المركز مستمر في تقديم ودعم وتوفير كل الأدوات البحثية لمساعدة الكوادر البرلمانية من خلال البرامج التدريبية والحلقات النقاشية في كيفية إعداد التقارير والدراسات وطلبات الإحاطة والاستجواب؛ بما يحقق المستهدف من الارتقاء بالعمل البرلماني.​