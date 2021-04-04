رؤساء تحرير وإعلاميون يطالبون بإقالة وزير الإعلام

كتب- مينا غالي:

نظمت مجلة "روز اليوسف"، اليوم الأحد، اجتماعًا لغالبية رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة، ومن مقدمي البرامج والكتاب؛ تلبية لدعوة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف".

ووجه الحضور- حسب البيان الصادر عن الاجتماع- التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح الحدث التاريخي "موكب نقل المومياوات الملكية" الذى أبهر العالم وجعله يشهد على فرعونية مصر وحضارتها، وأن الشعب المصري العظيم إنما يشكل امتدادًا لأعظم الحضارات الإنسانية، وأن القومية المصرية الفريدة ما زالت تشكل الهوية الأعظم في وجدان هذا الشعب.

وأعرب الحضور عن فخرهم بجنود وأبطال الإعلام المصري الذين قدموا مصر في أجمل وأبهى صورها؛ لتشهد الدنيا على قوة وكفاءة الكوادر الإعلامية المصرية.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع: تناول الاجتماع بحث المحاولات المتكررة من قِبل وزير الدولة للإعلام لإشعال الفتنة الإعلامية وضرب مصداقية الإعلام وجره إلى اشتباكات جانبية تضر بالصالح العام، ولا تدرك أبعاد الظرف الوطني الراهن الذي يستدعي تكاتف الجميع والاصطفاف خلف القيادة السياسية؛ لإنجاز المشروع الوطني المصري وتحقيق أهدافه.

وأضاف: هذه المحاولات كانت قد بدأت منذ الصيف الماضي عندما سعى وزير الدولة للإعلام إلى تطويع الصلاحيات الدستورية للمجالس والهيئات الإعلامية لإثارة عدد من المشكلات مع قيادة المجلس الأعلى للإعلام السابقة، ثم افتعال أزمة مع نقابة الإعلاميين بتدخله في مجالات عمل النقابة بما يتجاوز محددات منصبه .

واعتبر المجتمعون في بيانهم- على حد وصفهم- أنه طعن مصداقية الإعلام المصري بكل مكوناته، (المقروء والمسموع والمرئي)، بما يتجاهل السياق السياسي المحدد لطبيعة العمل الإعلامي والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، والتي كانت تستدعي منه أن يكون في طليعة المدافعين عنه، ولا يقف في موقع الخصومة منه.

وتابع البيان: الوزير لم يتحمل النقد من قبل بعض رؤساء التحرير، وقام بكتابة عبارات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي توحي للرأي العام أنه يتعرض إلى مؤامرة؛ وهو ما استغله الإعلام المعادي لمصر في تشويه سمعة الوطن.

وقرر المجتمعون ما يلي:

أولًا: أكد المجتمعون أن الإعلام المصري سيظل كتلة صلبة متوحدة تدافع عن المجتمع المصري وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية، وأن الإعلام المصري يقف في طليعة الصفوف متسلحًا بالوعي والإرادة والمعرفة في معركة البناء والبقاء مقدمًا كل جهد ودعم بإخلاص وتفانٍ لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ثانيًا: توجيه الشكر إلى مجلس النواب المصري على قيامه بدوره في مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابي بطلب استجوابه.

ثالثًا: ناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية.

رابعًا: نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير؛ لأن الخلاف ليس مع كيان حكومي نحترمه؛ ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قِبل من اؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية.

ولم يرد أي رد من وزير الإعلام على البيان الموجه ضده حتى الآن.