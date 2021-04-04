وزير التموين يكشف أسعار الدواجن خلال شهر رمضان
كتب- محمد سامي:
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ 100 طن دواجن يوميا خلال شهر رمضان بأسعار 30 جنيها للكيلو.
وأضاف المصيلحي، في تصريحات له، الأحد، أن الاستهلاك يزداد بنسبة 50% خلال شهر رمضان، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية يغطي الدولة من 3 لـ 4 أشهر.
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