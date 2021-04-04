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اليوم.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بتخفيضات حتى 35%

01:30 م الأحد 04 أبريل 2021
اليوم.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بتخفيضات حتى 35%

معارض أهلًا رمضان

كتب- محمد سامي:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" اعتبارا من اليوم وحتى يوم 12 أبريل الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

يأتي ذلك بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش" وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.​

معرض أهلا رمضان تخفيضات مصطفى مدبولي علي المصيلحي

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