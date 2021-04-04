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"مياه القاهرة": تأجيل قطع المياه عن 6 مناطق كبرى

01:21 م الأحد 04 أبريل 2021
"مياه القاهرة": تأجيل قطع المياه عن 6 مناطق كبرى

قطع المياه _تعبيرية

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تأجيل أعمال البيان الخاص بمناطق مصر الجديدة إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 2021 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم.

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كانت أعلنت الشركة، في بيان صباح اليوم، عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق: (ميدان روكسي - شارع الميرغني - شارع سيد الميرغني - إبراهيم اللقاني - نزيه خليفة)، وضعف المياه عن ميدان صلاح الدين ومتفرعاته.

وقالت الشركة، في بيان لها، الأحد، إن هذا الأمر سيكون اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الاثنين المقبل، وحتى الثانية ظهرا من نفس اليوم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق المناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون​ أرضي.​

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قطع المياه شركة مياه الشرب مصر الجديدة تأجيل قطع المياه

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