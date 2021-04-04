التمويل كان أهم التحديات.. متحدث العاصمة الإدارية: نعمل في 40 ألف فدان بالمشروع

صور.. إقبال كبير على متحف الحضارة في أول أيام افتتاحه للجمهور

كتب- محمد عبدالناصر:

تصور- نادر نبيل:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية واجه تحديات كبيرة جدًّا منذ الإعلان عنه؛ كان أهمها التمويل.

وأضاف الحسيني، خلال حديث له اليوم الأحد، أنه كان هناك اتفاق مع إحدى الشركات العقارية الكبرى لتمويل المشروع؛ لكن الدولة تحملت على عاتقها عمليات التنفيذ بالكامل، وتمويل المشروع من خلال بيع الأراضي للمستثمرين.

وتابع المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المرحلة الأولى التي يتم العمل عليها الآن تصل إلى 40 ألف فدان من أصل 170 ألف فدان.

وأشار الحسيني، إلى أن العاصمة الإدارية بها تنوع كبير في الاستثمار؛ منها السكني، حيث يوجد 10 أحياء سكنية، والتجاري والتعليمي؛ فيتم التخطيط لتنفيذ 7 جامعات، وتم تشغيل 4 جامعات، كما توجد 60 مدرسة حتى الآن، بجانب منطقة خاصة بالأبراج، والتي تضم أعل​ى برج في أفريقيا.​