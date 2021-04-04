بداية من 1200 جنيه.. مصر للطيران: رحلتان أسبوعيا بين مطاري شرم الشيخ والغردقة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلتين أسبوعيا بين مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

ويكون ذلك اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وبأسعار تبدأ من 1200 جنيه، وذلك في إطار اهتمام الشركة بتنشيط السياحة بين مدن البحر الأحمر، وربطها ببعض في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني.

وقالت الشركة، في بيان لها: سيتم تسيير هذه الرحلات بخط سير (شرم الشيخ - الغردقة - شرم الشيخ)، وذلك بطراز الايرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت ومشاهدة المواد الترفيهية عبر خدمة الـ Streaming.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للركاب حجز تذاكرهم عبر موقعها الإلكتروني أضغط هنا أو الاتصال بـ 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.​

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