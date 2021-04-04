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يعامل كـ "نائب الوزير".. قرار جمهوري بتعيين نائب لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

11:35 ص الأحد 04 أبريل 2021
يعامل كـ "نائب الوزير".. قرار جمهوري بتعيين نائب لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2021 بشأن تعيين نائب لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، على أن يعين المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد رجب، نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعامل المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.​

عبدالفتاح السيسي السيسي الجهاز المركزي للمحاسبات

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